Die Schweizer Börse hat einen der besten Sommermonate seit Jahren hinter sich. Das zeigt: Die EU schadet sich im Börsenstreit mit der Schweiz selbst.

Wenn es nach der EU-Kommission gegangen wäre, hätte die Schweizer Börse leiden sollen. Doch sie macht mehr Geschäft: Statt der üblichen Sommerflaute, verzeichnete der Schweizer Börsenbetreiber Six im Juli höhere Handelsvolumina. "Die Zahlen liegen in den ersten Wochen im Vergleich zum Vormonat rund 20 Prozent höher", sagte ein Sprecher. So verzeichnete die Börse im Aktienhandel den besten Juli seit dem Jahr 2008.

Das große Plus lässt vermuten, dass sich die EU-Kommission im Streit mit den Schweizern selbst geschadet hat. Weil sich die Eidgenossen weigern, das so genannte Rahmenabkommen mit der EU zu unterzeichnen, erkannte Brüssel zum 1. Juli die Gleichwertigkeit der Börsenregulierung ...

