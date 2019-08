Aixtron hat am Donnerstag einen weiteren Schritt in Richtung massiver Kursgewinne gemacht. Es ging zwar nur um 1,2 % nach oben. Aber die möglichen Zweifel an einer Fortsetzung des Aufwärtstrends sind damit unbegründet. Der Wert hat sich von der wichtigsten Unterstützung aus wieder nach oben geschoben und eröffnet sich damit die Chance auf Kursgewinne von 15 % bis 20 %. Bestmöglicher Trend Noch immer profitiert das Unternehmen von den zuletzt vorgetragenen Zahlen, die besser als erwartet ausfielen. ... (Frank Holbaum)

