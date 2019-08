Thomas Cook ist mit seinem Kurs m Donnerstag zum Gewinner des Tages avanciert. Die Notierungen gingen mit einem Plus von mehr als 26 % durch die Decke und schafften damit ein allseits unerwartetes Comeback. Fraglich erscheint nun, inwieweit das Plus a) begründet und b) nachhaltig sein kann. Positive Nachrichten: Neuer Großaktionär Hinter dem Anstieg steht der Einstieg eines neuen Großaktionärs. Neset Kockar hat seinen Anteil an dem Unternehmen auf 6,71 % erhöht, wie die Londoner Börse berichtete. ... (Frank Holbaum)

