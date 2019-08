Die Wertpapierexperten der Deutsche Bank haben ihr Anlagevotum "Hold" nach Vorlage der Halbjahreszahlen des heimischen Verbunds bestätigt. Das Kursziel von 45 Euro für die Aktien des Konzerns wurde ebenfalls bestätigt.

Analyst Duncan Scott sieht in seinem Kommentar zu den jüngsten Veröffentlichungen die Halbjahresresultate als seinen Erwartungen entsprechend. Zudem habe der Versorger seine Prognosen für das Gesamtjahr hinaufgeschraubt - sowohl auf operativer Ebene (EBTIDA) als auch dem Nettoertrag.

Am Freitagnachmittag tendierte das Papier des Verbunds an der Wiener Börse mit plus 1,54 Prozent bei 52,65 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) sto/rai

AFA0082 2019-08-02/14:24

ISIN: AT0000746409