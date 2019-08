Mittlerweile wirft jedes Wertpapier des deutschen Staates negative Renditen ab. Die Negativzinsphase bei Bundesanleihen dürfte noch eine Weile anhalten.

Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik ist die Rendite der Bundesanleihe mit 30-jähriger Laufzeit in den negativen Bereich gerutscht. Damit werfen kurzfristig nun alle am Markt erhältlichen Bundeswertpapiere eine negative Rendite ab. Die 30-jährige Anleihe ist das Wertpapier mit der längsten Laufzeit, die der deutsche Staat begibt.

Auch die Kurse der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe kletterten am Freitag deutlich. Im Gegenzug sank die Rendite auf minus 0,5 Prozent, ebenfalls ein neues historisches Tief. Grund für die Kursgewinne am Anleihemarkt waren wachsende Sorgen vor einer Rezession, ausgelöst durch eine Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China.

US-Präsident Donald Trump hatte via Twitter den Handelsstreit am Donnerstagabend neu angeheizt. Er kündigte er an, dass die USA ab dem 1. September Zölle in Höhe von zehn Prozent auf chinesische Waren und Produkte im Wert von 300 Milliarden US-Dollar erheben würden. China droht bereits Gegenmaßnahmen an, sollte Trump die erhöhten Zölle durchsetzen.

Bundesanleihen gelten als sicherstes Wertpapier in der Eurozone. Daher profitieren sie besonders stark, wenn Investoren aus riskanten Anlageklassen wie Aktien fliehen und in Staatsanleihen umschichten. Der Europäische Leitindex Stoxx 60 verlor am Freitag rund 2,5 Prozent.

Investoren zu europäischen Bonds

Auch die Kurse anderer europäischer Staatsanleihen stiegen am Freitag, die Renditen erreichten auch dort vielfach neue Rekordtiefs. So sank die zehnjährige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...