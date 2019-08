Die US-Zentralbank Fed hat am Mittwoch die Leitzinsen erwartungsgemäß um 0,25 Prozentpunkte nach unten gesenkt. Dies könnte vor allem Unternehmen helfen, die mit ihren Waren als Zwischengüter in die Produktion eingehen, da die Investitionen bei steigender Geldmenge insgesamt aufgestockt werden könnten. Tendenziell sollte auch Gazprom aus Russland davon profitieren können. Am Donnerstag reagierte der Kurs denn auch mit einem kleinen Aufschlag und konnte sich im laufenden Trend etablieren. Chartanalysten ... (Frank Holbaum)

