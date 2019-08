Die Aktie der Tel Aviv Stock Exchange (TASE) stieg an ihrem ersten Handelstag um 32 Prozent. Die einzige Börse des Landes hatte Anfang dieser Woche 31,7 Prozent ihrer Aktien an institutionelle Investoren und Anleger im Rahmen eines IPOs verkauft, so berichtet es Shoshanna Solomon für "The Times of Israel". Der IPO, der den Wert des Unternehmens auf 202 Millionen US-Dollar bezifferte und 64 Millionen ...

