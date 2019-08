In den USA hat sich die Arbeitslosenquote im Juli nicht verändert. Die Quote habe wie im Monat zuvor auf 3,7 Prozent verharrt, teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang auf 3,6 Prozent erwartet. Im April und Mai hatte die Quote bereits bei 3,6 Prozent gelegen und damit den tiefsten Stand seit einem halben Jahrhundert markiert.

Die nach wie vor positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt stützt den privaten Konsum und bildet eine wichtige Stütze für den Aufschwung in der größten Volkswirtschaft der Welt./jkr/bgf/jha/

AXC0160 2019-08-02/14:47