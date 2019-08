Das chronische Defizit in der amerikanischen Handelsbilanz hat sich im Juni leicht verringert. Das Handelsdefizit fiel um 0,1 Milliarden auf 55,2 Milliarden US-Dollar, wie das amerikanische Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Defizit von 54,6 Milliarden Dollar gerechnet. Ein Defizit im Außenhandel bedeutet, dass ein Land mehr importiert als exportiert.

Das US-Defizit im Handel mit China betrug rund 30 Milliarden Dollar. Es lag damit in etwa so hoch wie im Vormonat. Das Handelsdefizit mit China ist wie das Gesamtdefizit chronisch, weil die USA mehr Waren aus China einführen als sie dorthin verschicken. Das stört US-Präsident Donald Trump, der einen ausgewogenen Handel anstrebt. Am Donnerstagabend hatte Trump neue Strafzölle gegen China angekündigt und damit den Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt weiter eskaliert./bgf/jkr/jha/

