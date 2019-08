Erfolgreiche Nachplatzierung: MOREH erhöht Anleihevolumen auf 10,08 Mio. Euro DGAP-Ad-hoc: M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien Erfolgreiche Nachplatzierung: MOREH erhöht Anleihevolumen auf 10,08 Mio. Euro 02.08.2019 / 15:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Erfolgreiche Nachplatzierung: MOREH erhöht Anleihevolumen auf 10,08 Mio. Euro Saarbrücken, 02. August 2019: Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH), ein Bestandshalter mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in westdeutschen Ballungszentren und Tochterunternehmen der familiengeführten Munitor Gruppe, hat im Rahmen der angekündigten Nachplatzierung ihrer Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2YNRD5) das Gesamtvolumen auf 10,08 Mio. Euro erhöht. Aufgrund der regen Nachfrage wurden bereits kurz nach dem Ende des öffentlichen Angebots, und damit früher als geplant, 1,81 Mio. Euro bei professionellen Investoren platziert. Weitere Gespräche mit interessierten Investoren sind in den kommenden Wochen geplant. Die MOREH-Anleihe ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 6,0% p.a. und umfangreichen Sicherheiten ausgestattet. Während der 5 jährigen Laufzeit erfolgt die Zinszahlung halbjährlich. Die Unternehmensanleihe notiert seit dem 22. Juli 2019 an der Börse München. Kontakt: Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // anleihe@moreh-immobilien.de M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG // Trierer Straße 42 // 66111 Saarbrücken www.moreh-immobilien.de WICHTIGER HINWEIS Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Eine Entscheidung, in Schuldverschreibungen der M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG zu investieren, sollte lediglich auf Basis des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts, der auf der Webseite der Emittentin unter www.moreh-immobilien.de/anleihe veröffentlicht ist, getroffen werden. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. 02.08.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Trierer Straße 42 66111 Saarbrücken Deutschland E-Mail: info@munitor.de Internet: www.moreh-immobilien.de ISIN: DE000A2YNRD5 WKN: A2YNRD Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 851259 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 851259 02.08.2019 CET/CEST ISIN DE000A2YNRD5 AXC0170 2019-08-02/15:08