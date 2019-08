Von Hans Bentzien

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Lage am US-Arbeitsmarkt hat sich im Juli in etwa wie erwartet entwickelt, war aber in den beiden Vormonaten etwas schwächer als bisher gedacht. Die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft nahm um 164.000 Stellen zu, und die Arbeitslosenquote blieb auf dem Vormonatsniveau von 3,7 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 165.000 zusätzliche Jobs und einen Rückgang der Arbeitslosenquote auf 3,6 Prozent prognostiziert.

Für die Monate Mai und Juni meldete das Ministerium revidierte Stellenzuwächse von 193.000 (bisher: 224.000) und 62.000 (72.000). Zusammengenommen war die Beschäftigtenzahl damit um 41.000 niedriger als bisher angenommen. Die unveränderte Arbeitslosenquote ging mit einer auf 63,0 (62,9) gestiegenen Beschäftigungsquote einher. Die Stundenlöhne erhöhten sich um 0,3 Prozent auf 27,98 US-Dollar. Volkswirte hatten einen Zuwachs um 0,2 Prozent auf 27,90 US-Dollar prognostiziert.

Die Zahl der geleisteten Wochenstunden sank um 0,1 Stunde auf 34,3 Stunden.

