In den USA wurden im Juli 164.000 neue Stellen geschaffen. Das sind leicht weniger als zuvor. Trotz des Rückgangs sind die Ökonomen mit dem Stellenaufbau zufrieden.

Der Aufschwung am US-Arbeitsmarkt hat sich zu Beginn der zweiten Jahreshälfte verlangsamt. Im Juli entstanden 164.000 neue Jobs und damit 29.000 weniger als im Vormonat, wie die Regierung in Washington am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten diesen Anstieg exakt vorhergesagt. Um mit dem Bevölkerungswachstum Schritt zu halten, gilt ein Stellenaufbau von 100.000 pro Monat als ausreichend. Die Arbeitslosenquote verharrte ...

