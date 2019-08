Im EU-Rennen um den Chefposten beim Internationalen Währungsfonds (IWF) verbleiben nur noch zwei Kandidaten: der frühere Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem aus den Niederlanden und die bulgarische Weltbank-Geschäftsführerin Kristalina Georgiewa. Wie am Freitag aus Pariser Regierungskreisen verlautete, ist der finnische Zentralbankchef Olli Rehn kein Anwärter mehr für den Topposten.

Am Abend sei eine Telefonkonferenz der europäischen Finanzminister geplant, um über den Ausgang der Abstimmung zwischen den verbleibenden Kandidaten zu beraten, hieß es.

Frankreich war beauftragt worden, die Kandidatenkür zu leiten. Es geht um die Nachfolge der Französin Christine Lagarde, die an die Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) wechseln soll. Die Führung des Weltwährungsfonds mit Sitz in Washington ist traditionell in europäischer Hand./cb/DP/jsl

