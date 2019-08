Von Ciara Linnane

NEW YORK Dow Jones)--Fitch Ratings hat das langfristige Emittentenausfallrating (IDR) für die Pfizer Inc um eine Stufe auf A von A+ gesenkt. Der Ausblick ist negativ. Der US-Pharmakonzern hat in dieser Woche seine Akquisition von Array Biopharma abgeschlossen.

Nach Einschätzung der Ratinganalysten ist die 11,4 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Array strategisch sinnvoll, weil sie die Präsenz von Pfizer in der Onkologie verstärkt. Allerdings belaste die Transaktion auch das Finanzprofil des Konzerns und erhöhe die Verschuldung. Zwar dürfte Pfizer einen Teil der Erlöse aus dem geplanten Verkauf der Sparte für patentfreie Arzneien Upjohn zum Schuldenabbau verwenden, doch der Verschuldungsgrad sei trotzdem noch zu hoch für ein besseres Rating.

Anfang der Woche hatte bereits S&P Global Ratings die Bonitätsnote für Pfizer auf AA- von zuvor AA gesenkt. Die Analysten prüfen eine weitere Abstufung bei Abschluss der Upjohn-Transaktion. Auch Moody's Investors Service stellte das Langfristrating A1 am Montag auf den Prüfstand.

