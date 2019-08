Deutscher Automarkt wächst im Juli um 4,7 Prozent

Im Juli wurden in Deutschland 332.788 Personenkraftwagen (Pkw) neu zugelassen. Das waren nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) 4,7 Prozent mehr als im Vorjahr. In den ersten sieben Monaten ergab sich eine Zunahme um 1,2 Prozent auf 2,18 Millionen Neuwagen. Zweistellige Zuwachsraten zeigten laut KBA die deutschen Marken BMW (+32,0 Prozent), Ford (+26,8), Opel (+23,2), Mercedes (+22,4) und Mini (+18,1). Zweistellig abwärts ging es für Porsche (-21,9 Prozent), Smart (-18,1) und Audi (-14,0). Auch Volkswagen stand auf der Verliererseite mit einem Minus von 6,9 Prozent.

BMW verzeichnet Gewinneinbruch trotz Umsatzplus

BMW hat im zweiten Quartal trotz höherer Umsätze und steigender Autoverkäufe einen Gewinneinbruch verzeichnet. Hohe Aufwendungen für neue Modelle und Zukunftsthemen belasten den Hersteller von Oberklasseautos weiterhin. Am Ausblick für das laufende Jahr hält der Konzern dank einer starken Nachfrage in China aber fest. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 2,9 Prozent auf 25,72 Milliarden Euro. Der operative Gewinn (EBIT) brach zwar um ein Fünftel auf 2,20 Milliarden Euro ein, Analysten hatten aber nur mit knapp 2,19 Milliarden Euro gerechnet.

Moody's senkt Daimler-Ausblick auf negativ - Rating bestätigt

Moody's hat den Ratingausblick von Daimler wegen der zunehmend schwächeren operativen Entwicklung auf negativ von stabil gesenkt. Der DAX-Konzern spüre auch angesichts eines schwierigen Marktumfelds seit 2018 Gegenwind, begründete Moody's Investors Service den Schritt. Man sei zudem weniger zuversichtlich, dass es zu einer Umkehr des negativen Trends im zweiten Halbjahr kommen werde. Das Langfristrating bekräftigte Moody's mit A2

Traton dank Scania etwas optimistischer

Der Börsenneuling Traton hat im ersten Halbjahr den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert und sich trotz des abschwächenden Konjunkturumfelds zuversichtlich für die kommenden Monate gezeigt. Bei der operativen Marge könnte die Volkswagen-Lkw-Tochter 2019 dank eines starken Geschäfts bei der schwedischen Scania die obere Hälfte des bisherigen Prognosekorridors von 6,5 bis 7,5 Prozent erreichen

Früherer Audi-Chef muss sich wegen Betrugs vor Gericht verantworten

Im Skandal um manipulierte Dieselabgaswerte muss sich der frühere Audi-Chef Rupert Stadler wegen Betrugs vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft München II erhob Anklage gegen Stadler sowie drei weitere Beschuldigte. Ihnen werden außer Betrug auch mittelbare Falschbeurkundung und strafbare Werbung vorgeworfen. Den Beschuldigten droht damit eine mehrjährige Haftstrafe. Audi versicherte, "vollumfänglich" mit den Behörden zu kooperieren.

ZF Friedrichshafen kassiert nach schwächerem Halbjahr den Ausblick

ZF Friedrichshafen hat im ersten Halbjahr bei leicht sinkenden Umsätzen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Die operative Marge sackte angesichts des zunehmend schwierigeren Umfelds auf nur noch 3,5 Prozent von 5,7 Prozent im Vorjahr ab. Wie andere Autozulieferer kappte auch das Friedrichshafener Unternehmen den Ausblick für das Gesamtjahr. ZF will nun Maßnahmen ergreifen, um das Ergebnis zu stützen.

Fiat Chrysler steigert trotz Umsatzrückgang Nettogewinn

Fiat Chrysler Automobiles hat im zweiten Quartal trotz rückläufiger Umsätze unter dem Strich mehr verdient. Den Ausblick auf das laufende Jahr bestätigte der Konzern. Der Nettogewinn stieg im Zeitraum April bis Juni um 14 Prozent auf 793 Millionen Euro, während der Umsatz um 3 Prozent auf 26,74 Milliarden Euro zurückging. Laut CEO Mike Manley war die Entwicklung des italienisch-amerikanischen Autobauers in Nord- und Lateinamerika weiterhin stark.

Ferrari nach gutem Halbjahr etwas zuversichtlicher

Der Sportwagenhersteller Ferrari wird nach weiteren Zunahmen bei Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal etwas zuversichtlicher. Die Prognosespannen als solche wurden bestätigt, allerdings sei nun das Erreichen des oberen Endes wahrscheinlicher. Beim freien Cashflow im Industriebereich wurde das Ziel nach oben gesetzt. Der Umsatz wuchs in der drei Monaten per Ende Juni um 9 Prozent auf 984 Millionen Euro. Mit der gleichen Rate stieg das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), und zwar auf 314 Millionen Euro.

Aston Martin verzeichnet Verlust im ersten Halbjahr

Der Sportwagenhersteller Aston Martin hat im ersten Halbjahr einen Verlust vor Steuern verbucht. Belastet wurde das Ergebnis von gestiegenen Kosten. Für das zweite Halbjahr sind die Briten jedoch optimistisch, von der Fortsetzung des DB4GT Zagato und der Produktion des ersten Aston Martin Valkyrie im vierten Quartal zu profitieren.

Deutsche Autohersteller legen in USA teils deutlich zu

Die Entwicklung auf dem amerikanischen Automarkt war auch im Juli differenziert, deutsche Hersteller konnten teils deutliche Zuwächse erzielen. Aus den bisher vorgelegten Absatzzahlen ragt besonders Mercedes-Benz ( knapp 23%)hervor, allerdings hatten die Stuttgarter zuletzt teils heftige Verkaufsrückgänge hinnehmen müssen. Porsche erzielte ein überproportionales Absatzplus von 23%. BMW konnte mit der Kernmarke (+4,7%) dank vieler neuer Modelle ebenfalls glänzen, dagegen ging es für Nissan spürbar abwärts. Volkswagen knüpfte im Juli (+2,2%) an die gute Entwicklung der vergangenen Monate an.

Schwäche am Automarkt belastet General Motors - Ausblick positiv

Die Abkühlung am Automobilmarkt weltweit hinterlässt auch bei General Motors (GM) Spuren. Allerdings fiel der Ergebnisrückgang weniger stark aus als befürchtet. Zudem blickt der Konzern zuversichtlich in die kommenden Monate. Der operative Gewinn sank im zweiten Quartal um 5,6 Prozent auf 3 Milliarden US-Dollar oder 1,64 Dollar je Aktie. Analysten hatten im Mittel einen Einbruch auf 1,44 Dollar je Anteil erwartet.

Toyota kassiert Jahresziele nach überraschend starkem Quartal

Angetrieben von besseren Autoverkäufen in Japan und Europa hat Toyota im ersten Geschäftsquartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn besser abgeschnitten als erwartet. Wegen des zunehmend düsteren Umfelds in der Branche senkte der VW-Wettbewerber aber den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Den Umsatz sieht die Toyota Motor Corp 2019/20 per Ende März nun 2,4 Prozent niedriger. Bisher wurde ein leichter Rückgang von 0,7 Prozent erwartet. Das Nettoergebnis soll nach wie vor kräftig steigen, mit einem Zuwachs von 14,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr aber nicht mehr ganz so rasant wie ursprünglich mit plus 19,5 Prozent in Aussicht gestellt.

Honda reduziert nach Gewinnrückgang Jahresprognose

Der Autobauer Honda hat in seinem ersten Geschäftsquartal einen Rückgang des Nettogewinns um 29,5 Prozent verzeichnet und die Jahresprognose reduziert. Ein Absatzrückgang in Nordamerika und bei Motorrädern in Asien habe im Zeitraum April bis Juni nur noch einen Nettogewinn von 172 Milliarden Yen ermöglicht, umgerechnet 1,5 Milliarden Euro. Das war weniger als von Analysten mit 205 Milliarden Yen erwartet. Der Umsatz fiel um 0,5 Prozent auf 3,996 Billionen Yen.

