Original-Research: Valneva SA - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SA Unternehmen: Valneva SA ISIN: FR0004056851 Anlass der Studie: H1-Ergebnisse Empfehlung: Kaufen seit: 02.08.2019 Kursziel: EUR 6,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 5,50 auf EUR 6,00. Zusammenfassung: Der Produktumsatz in H1/19 stieg um 15,1% auf EUR 61,6 Mio. (H1/18: EUR 53,5 Mio.), während die auf Basis des Produktumsatzes berechnete Bruttomarge auf 66,1% (H1/18: 60,0%) kletterte. Die im Juni bekanntgegebene Kündigung des Strategic Alliance Agreements (SAA) mit GlaxoSmithKline (GSK) führte zu einem Rückgang des ausgewiesenen Gesamtumsatzes um 7,6% auf EUR 54,5 Mio. (H1/18: EUR 59,0 Mio.). Die zugrundeliegende Stärke des Geschäfts sowie der erwartete Eingang der ersten EUR 3 Mio. eines Zuschusses in Höhe von USD23,4 Mio. für das Chikungunya-Programm in H2/19 haben es Valneva jedoch ermöglicht, die Gesamtjahresguidance bei einem Gesamtumsatz von EUR 125-135 Mio. und einem EBITDA von EUR 5-10 Mio. unverändert zu lassen. Inzwischen schreitet die Pipeline weiter voran. In der zweiten Phase-II-Studie zu VLA15 in Lyme-Borreliose wird derzeit ein alternatives Immunisierungsschema für die zwei führenden Dosierungsniveaus evaluiert. Die Daten sollen im nächsten Jahr vorliegen, und eine Phase-III-Studie wird voraussichtlich 2021/22 beginnen. Darüber hinaus erwartet Valneva, noch in diesem Quartal einen beschleunigten Entwicklungsplan für die Zulassung des Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 bekannt zu geben. Wir haben unsere Prognosen überarbeitet, um die starken Produktumsätze in H1/19 und den Zuschuss für das Chikungunya-Programm widerzuspiegeln. Wir sehen den fairen Wert der Valneva-Aktie nun bei EUR 6,00 (bisher: EUR 5,50). First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE (ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 5.50 to EUR 6.00. Abstract: H1 product sales climbed 15.1% to EUR 61.6m (H1/18: EUR 53.5m) while the gross margin calculated on the basis of product sales jumped to 66.1% (H1/18: 60.0%). The EUR -10.7m net impact of the termination of the Strategic Alliance Agreement (SAA) with GlaxoSmithKline (GSK) announced in June meant that reported total revenue fell 7.6% to EUR 54.5m (H1/18: EUR 59.0m) but the underlying strength of the business as well as the expected receipt in H2/19 of the first EUR 3m of a USD23.4m grant for the Chikungunya programme has enabled Valneva to leave full year guidance unchanged at total revenue of EUR 125-135m and EBITDA of EUR 5-10m. Meanwhile the pipeline continues to progress. The second phase II study of VLA15 in Lyme is currently evaluating an alternative immunisation schedule for the two lead dosage levels. Data are due next year and a phase III trial is expected to begin in 2021/22. Meanwhile, Valneva expects to announce an accelerated development plan to licensure for the Chikungunya vaccine candidate VLA1553 later this quarter. We have revised up our forecasts to reflect strong H1/19 product sales and the grant for the Chikungunya programme. We now see fair value for the Valneva share at EUR 6.00 (previously: EUR 5.50). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18577.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2019 10:01 ET (14:01 GMT)