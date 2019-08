Der Gesamtmarkt wackelt gewaltig und die Streitereien zwischen China und den USA gehen wohl in die nächste Runde. Der Markt hatte eigentlich mit weiteren Gesprächen und einer Annäherung gerechnet, dem war aber dann dank Donald Trump nicht so. Er teilte mit, dass man mit höheren Zöllen Druck ausüben könne. Dies tat dem Gesamtmarkt alles andere als gut und auch die Royal Dutch Shell Aktie, die eigentlich deutlich zulegen konnte in den vergangenen Wochen, litt sichtbar. Auch die 200-Tagelinie wackelt ... (Johannes Weber)

