Bombardier hat wieder einmal eine herbe Enttäuschung abgeliefert. Zwar hatte man im Markt schon damit gerechnet, dass der kanadische Flugzeug- und Zugbauer Verluste schreiben wird. Doch diese fielen mit 36 Mio. Dollar bzw. 4 Cents je Aktie deutlich höher aus als erwartet. Im Konsens hatten die Analysten mit einem Verlust von 30 Mio. Dollar bzw. 2 Cents je Aktie gerechnet. Bombardier will nun Zugsparte sanieren! Was wieder einmal zeigt: Bombardier befindet sich mitten in einer Restrukturierungsphase. ... (Carsten Müller)

