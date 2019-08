Der Spezialchemie-Hersteller Evonik konnte die Börse mit seinem Quartalsbericht nicht zufrieden stellen. Kein Wunder, leidet das Unternehmen ebenfalls an der aktuellen Flaute in der Automobilbranche, einem der Hauptabnehmer der Evonik-Produkte. So ging der Umsatz um 3% auf 3,3 Mrd. Euro zurück. Der operative Gewinn auf Basis EBITDA verringerte sich um 8% auf 566 Mio. Euro. Netto verdiente das Unternehmen rund ein Viertel weniger als noch im Vorjahreszeitraum. Anleger zweifeln an Evonik-Zielen! Entsprechend ... (Carsten Müller)

