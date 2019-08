Insofern wollen wir uns zum Ende dieser Woche noch mal dem deutschen Automobilsektor und dessen Chart widmen. In der letzten charttechnischen Besprechung vom 22. Juli 2019: "DAX-Sektor Automobile: Das Gesamtbild trübt sich zunehmend ein" wurde bereits auf die angespannte Lage des 18 Werte (Mehrfachnennungen!) umfassenden DAXsector Automobile-Index hingewiesen. Zwar ist der langfristige Haupttrend seit 2003 noch vollkommen intakt und das Barometer oberhalb der markanten Horizontalunterstützung von grob 1.200 Punkten, jedoch könnte diese zusammen mit einem Sekundärtrend bei negativen Nachrichten heute Abend fallen.

Des Weiteren haben Marktteilnehmer in diesem Jahr nach einem vorausgegangenen Down-Trend eine Erholung etabliert, unglücklicherweise kommt diese in Gestalt einer mittelgroßen SKS-Formation daher. Solche Konstrukte liefern in der Charttechnik einen ...

