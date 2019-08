von Wolfgang Ehrensberger, €uro am SonntagInmitten laufender Handelsgespräche mit Peking hat US-Präsident Donald Trump weitere US-Strafzölle auf chinesische Waren angekündigt und damit für breite Verunsicherung an den Märkten gesorgt. Der DAX sackte am Freitag um mehr als 2,5 Prozent ab, nachdem die Hoffnungen auf eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...