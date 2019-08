Facebook (WKN:A1JWVX) wird zu den zahlreichen Unternehmen gehören, die diesen Monat ihre Zahlen melden. Es ist geplant, die Finanzergebnisse nach Börsenschluss am Mittwoch, den 24. Juli, zu veröffentlichen. Die Anleger hatten erwartet, dass sich das Wachstum im ersten Quartal verlangsamt, aber da die Ergebnisse nicht so schlecht ausfielen, wie von vielen befürchtet, stieg die Facebook-Aktie am Handelstag nach der Bekanntgabe um fast 6 %. Kann sie ihre positive Dynamik auch im zweiten Quartal fortsetzen? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...