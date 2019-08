Gazprom konnte am Freitag die aktuell starke Phase an den Märkten nicht bestätigen. Der Wert musste mit einem Abschlag von 4,5 % gleich einen heftigen Rücksetzer hinnehmen. Es war nicht direkt erkennbar, ob hier Gründe aus dem Unternehmen selbst vorliegen oder ob schlicht die Marktstimmung verantwortlich für die fallenden Notierungen waren. Dennoch bleibt der Wert auf der Empfehlungsliste zahlreicher Analysten - mit noch größerem Potenzial. Die Aktie ist stark, aber… Immerhin war der Wert in den ... (Frank Holbaum)

