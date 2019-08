Die USA missachteten die Unschuldsvermutung, kritisiert Russland. Washington verhängt neue Sanktionen gegen das Land. Grund sei der Fall Skripal.

Die US-Regierung verhängt wegen des Giftanschlags auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter im März 2018 in England weitere Sanktionen gegen Russland. Das kündigte das US-Außenministerium am Freitag (Ortszeit) in Washington an. Die USA werden demnach unter anderem die Verlängerung jeglicher Kredite sowie finanzieller und technischer Unterstützung für Russland seitens internationaler Finanzinstitutionen ablehnen. Dazu zählten auch die Weltbank und der Internationale Währungsfonds (IWF).

Zudem würden US-Banken künftig bestimmte Geschäfte mit russischen Staatsanleihen untersagt sowie Ausfuhrgenehmigungen für bestimmte Waren und Technologie ...

