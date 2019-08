Berkshire Hathaway hat am Samstag die Kennzahlen für das abgelaufene Quartal vorgestellt.Berkshire Hathaway hat am Samstag seine Zahlen für das zweite Quartal 2019 präsentiert. Das EPS je A-Aktie lag bei 8,608 US-Dollar, während es bei den B-Aktien 5,74 US-Dollar waren. Ein Jahr zuvor wies das Unternehmen noch einen Gewinn in Höhe von 7,301 US-Dollar je A-Aktie und 4,87 US-Dollar je B-Aktie ...

