"Wir liefern, was wir versprechen - auch in volatilen Zeiten" - so Harald Krüger, der Vorsitzender des Vorstands der BMW AG bei der Präsentation der neuen Zahlen. Ich weise darauf hin, dass ich bei BMW investiert bin. Und in der Tat: BMW hat es den neuen Zahlen zufolge auf Konzernebene geschafft, die Zahl der Auslieferungen im 2. Quartal 2019 zu erhöhen. Mit insgesamt 647.504 ausgelieferten Einheiten ("BMW, MINI und Rolls-Royce") wurde sogar ein "neuer Bestwert" erzielt. Der Wert des entsprechenden ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...