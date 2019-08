Einen Tag nach der Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen am Donnerstag meldete sich Infineon mit einer Neuigkeit in Bezug auf die eigenen Produkte. So kündigte das Unternehmen ein einen neuen, "digitalen, einstufigen, quasi-resonanten Flyback-Controller" für LED-Treiber auf den Markt zu bringen. Als wesentliche Produkteigenschaften werden hier ein "sehr hoher Leistungsfaktor von mehr als 0,9" sowie ein "Klirrfaktor von weniger als 15 Prozent über einen weiten Arbeitsbereich hinweg" genannt. ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...