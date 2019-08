Trumps neueste Zolldrohungen haben die Kurse auf Talfahrt geschickt. Auch die kommende Woche dürfte von weltweiten Handelskonflikten bestimmt sein.

Der Schock sitzt noch tief: Am späten Donnerstagabend hatte US-Präsident Donald Trump neue Zölle auf chinesische Waren angekündigt. Die Sorge vor einer Eskalation im Handelsstreit mit China und einem Abkühlen der Weltwirtschaft dürfte auch in der kommenden Woche das Börsengeschehen bestimmen - zumal zwischen den USA und China zwar der wichtigste, aber bei Weitem nicht der einzige Handelsstreit schwelt: "Da China bereits Gegenmaßnahmen angekündigt hat und sich Japan und Südkorea ebenfalls in Handelsfragen zerstritten haben, entwickeln sich die Dinge derzeit zum Schlechteren", sagt Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets.

Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners verweist darauf, dass der schwelende Zollstreit zwischen den USA und der Europäischen Union (EU) ebenfalls noch ungelöst sei. In den vergangenen Tagen verlor der Dax insgesamt etwa vier Prozent und büßte den größten Wochenverlust seit Oktober 2018 ein. "Ein Cocktail aus negativen Nachrichten bescherte dem Dax zum Monatswechsel eine rabenschwarze Börsenwoche", sagte LBBW-Analyst Frank Klumpp.

Marthel Edouard von der Weberbank mahnte zwar dazu, die "Trump'schen Twitter-Tiraden" nicht überzubewerten, weil sie offensichtlich Teil seiner Verhandlungsstrategie seien. Doch die Hindernisse im Handelsstreit ...

