Nach dem Erfolg des "Beyond Meat"-Burgers ziehen Aldi und Lidl nach und verkaufen ihre eigenen Buletten, die wie Fleisch aussehen und schmecken, ohne welches zu enthalten. Wer sind die Hersteller der veganen Kost?

Das Unternehmen Ponnath aus der Oberpfalz ist eine Institution im deutschen Fleischgewerbe. Bis zur ersten urkundlichen Erwähnung des Metzgers Johan Adam Ponader im Jahr 1692 reicht die stolze Firmenhistorie zurück. Mittlerweile in der zwölften Generation produziert der Familienbetrieb Leberkäse, Kochschinken und Wiener Würstl, setzt neuerdings aber auch auf Sojaprotein, Kokosöl und Maisstärke. Denn ausgerechnet Deutschlands ältester Metzgereibetrieb stellt jene ganz und gar fleischfreien Bratlinge für den "Wonder Burger" her, den es ab Montag in den Läden von Aldi Süd geben wird - und der einen ähnlichen Burgerhype entfachen soll, wie es zuvor Wettbewerber Lidl gelang.

Dort hatte im Mai die Einführung von veganen Burgern des US-Start-ups Beyond Meat für einen Kundenansturm gesorgt. Beyond Meat stellt Fleischalternativen auf pflanzlicher Basis her und kaum gingen die zuvor nur im Großhandel bei Metro verfügbaren Bratlinge des Unternehmens bei dem Discounter in den Verkauf, waren sie auch schon vergriffen.

Lidl reagierte schnell und bietet unter der Marke "Next Level Meat" seit Donnerstag eigene Pflanzen-Buletten an. Lieferant ist die Cloppenburger Firma Vefo, die auf ihrer Homepage ...

