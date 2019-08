Gestoppte bzw. gedrehte Serien: FedEx Corp +0,26% auf 163,73, davor 6 Tage im Minus (-7,22% Verlust von 176,01 auf 163,31), TTM Technologies, Inc. 0% auf 11,66, davor 5 Tage im Plus (26,33% Zuwachs von 9,23 auf 11,66), GEA Group -0,88% auf 22,48, davor 5 Tage im Plus (3,47% Zuwachs von 21,92 auf 22,68), Semperit 0% auf 12,6, davor 5 Tage im Minus (-3,82% Verlust von 13,1 auf 12,6), Biofrontera +1,63% auf 6,85, davor 5 Tage im Minus (-6,78% Verlust von 7,23 auf 6,74), Andritz +5,78% auf 33,68, davor 4 Tage im Minus (-3,81% Verlust von 33,1 auf 31,84), paragon+0,12% auf 16,84, davor 4 Tage im Minus (-8,88% Verlust von 18,46 auf 16,82), Wal-Mart +0,02% auf 109,4, davor 4 Tage im Minus (-3,22% Verlust von 113,02 auf 109,38), Sanochemia +4,07% auf 1,79, davor 4 Tage im Minus (-9,47% Verlust ...

Den vollständigen Artikel lesen ...