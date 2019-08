Tagesgewinner war am Freitag METRO AG Stamm mit 8,92% auf 15,50 (296% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 4,27%) vor Baumot Group mit 8,86% auf 2,04 (328% Vol.; 1W 38,78%) und Gerry Weber mit 5,40% auf 0,07 (13% Vol.; 1W 15,25%). Die Tagesverlierer: Zalando mit -8,00% auf 43,45 (208% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 3,45%), Tomorrow Focus mit -7,81% auf 2,36 (736% Vol.; 1W -6,72%), Metro mit -6,79% auf 5,65 (144% Vol.; 1W -3,38%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Microsoft (8268,76 Mio.), Alphabet (3903,6) und Advanced Micro Devices, Inc. (3526,84). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei PNE Wind (849%), Tomorrow Focus (736%) und Vossloh (399%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist GVC ...

Den vollständigen Artikel lesen ...