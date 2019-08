Preiserhöhungen und die Einführung teurerer Menüpunkte haben es McDonalds (WKN:856958) ermöglicht, höhere Umsätze in den Filialen zu erzielen (und Franchisenehmern bessere Margen), aber der Rückgang des Fußverkehrs an den US-Standorten bleibt ein schwaches Glied in der Kette. Der Burger-Titan hat stark in Technologie und Automatisierung investiert, um die Auftragsdurchlaufzeit zu verkürzen und diese Zahlen zu erhöhen. McDonald's wollte das Ergebnis des zweiten Quartals am Freitag, den 26. Juli, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...