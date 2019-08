In alten Adressbüchern finden sich so antiquierte Berufsbezeichnungen, wie beispielsweise den "Hilfskraftfahrer". Kein richtiger Beruf würde man heute denken. Aber wie sieht es beispielsweise mit dem Bademeister aus? Kann das jeder nach kurzer Einweisungszeit? Nein, denn auch der "Fachangestellte/r für Bäderbetriebe" lernt drei Jahre, also genau so ...

