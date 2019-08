Die Aktie von Wirecard scheint sich völlig abgekoppelt zu haben vom Nachrichtenfluss aus dem operativen Geschäft. Bei 151,80 waren die Papiere des Bezahldienstleisters in die Woche gestartet, bei 149,05 Euro gingen sie am Freitag aus dem Xetra-Handel - ein Minus von fast zwei Prozent. Dazwischen lagen aber nicht etwa mahnende Analysteneinschätzungen, im Gegenteil. Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Wirecard vor den Quartalszahlen am 7. August mit einem exorbitanten Kursziel von 240 Euro explizit ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...