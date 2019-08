FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bausoftware-Spezialist Nemetschek sieht sich bei der Konsolidierung des asiatischen Marktes in einer Vorreiterrolle und strebt mittelfristig eine gleichmäßige Aufteilung seiner Umsätze auf die USA, Europa und Asien an. "Wir erwarten in Asien größere Zusammenschlüsse und werden dort als weltweit zweitgrößter Anbieter einer der Konsolidierer sein", sagte Nemetschek-Vorstandschef Patrik Heider der Wirtschaftszeitung Euro am Sonntag.

Den Anteil der USA am Gesamtumsatz hat Nemetschek durch Zukäufe bereits auf ein Drittel ausgebaut. "Der Ausbau des Geschäfts in Asien funktioniert wie in den USA nur über Zukäufe", so Heider weiter. Der Nemetschek-Chef bekräftigte das Ziel, in den kommenden drei Jahren beim Umsatz jeweils bis zu 20 Prozent jährlich zu wachsen. "Mit eigenen Kapazitäten schaffen wir 13 bis 15 Prozent Wachstum, den Rest liefern Übernahmen."

Die operative Rendite soll stabil bei 25 bis 27 Prozent liegen, inklusive Anwendung neuer Bilanzierungsstandards für Leasing bei 27 bis 29 Prozent. Großes Wertschöpfungspotenzial sieht Heider durch Ineffizienzen in der globalen Bauwirtschaft. Deutschland beispielsweise habe bei rund 400 Milliarden Euro Bauvolumen 20 Prozent Ineffizienzen in der Wertschöpfung, so der Nemetschek-Chef.

DJG/mpt

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2019 06:38 ET (10:38 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.