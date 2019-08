Die Porsche-Aktie hat die zweite Hälfte der vorangegangenen Handelswoche mit einem Verkaufssignal und einem angedeuteten Kaufsignal beendet. Zunächst hat sich der steile Abwärtstrend nach dem Hoch vom 25. Juli bei 64,20 Euro am Donnerstag mit einem Bruch der 50-Tagelinie fortgesetzt. War der Bruch des EMA50 am Donnerstag noch nicht auf Schlusskursbasis erfolgt, so holten die Bären dieses Manko am Freitag nach. Sie ließen die Aktie im Tief bis auf 56,90 Euro zurückfallen. Damit wurde das am Vortag ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...