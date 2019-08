Die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG ist am Freitagnachmittag mit einem Wochenschlusskurs von 0,95 Euro aus dem Handel gegangen. Damit hat sich die nach den starken Kursverlusten am 19. Juli gestartete Seitwärtsbewegung unterhalb der Marke von 1,00 Euro auch in der vergangenen Handelswoche weiter fortgesetzt. Innerhalb dieser Seitwärtsbewegung ist es den Käufern nur einmal gelungen, die 1,00-Euro-Marke durch einen Anstieg auf 1,02 Euro leicht zu überwinden. Ein zweites Mal konnte die 1,00-Euro-Schwelle ... (Dr. Bernd Heim)

