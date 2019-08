Claus Kleber behauptete am 29. Juli im heute journal, Boris Johnson habe sich selbst so qualifiziert: "Man kann nicht ausschließen, sagt er, dass in meinem Fall hinter der Fassade eines durchgeknallten Idioten tatsächlich ein durchgeknallter Idiot steckt". (Ab Minute 12:12)

Der Beitrag Claus Kleber sagt über Boris Johnson die Unwahrheit erschien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...