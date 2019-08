"Badische Neueste Nachrichten" zu Konflikt um Iran:

"Außenminister Heiko Maas und seine SPD tun so, als ginge sie die Eskalation in der Straße von Hormus gar nichts an. Dabei gibt es im Persischen Golf ein großes Problem, das Deutschland als Exportnation in besonderem Maße betrifft. Der Konflikt zwischen den USA und Großbritannien auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite gefährdet deutsche Interessen. Nichts weniger als der freie Welthandel steht auf dem Spiel. Es verwundert nicht, dass die Briten jetzt zu einer US-geführten Mission neigen. Daran wollen sich Maas und die SPD noch viel weniger beteiligen und dafür gibt es auch gute Argumente. Doch hätte Deutschland zuvor Haltung gezeigt und die Initiative ergriffen, wäre die Gefahr eines Krieges jetzt nicht so hoch."/al/DP/he

AXC0020 2019-08-05/05:35