Weil die Zinsen so niedrig sind, suchen Anleger dringend eine profitable Alternative zu Sparbuch und Festgeld. Wer die bei Bankberatern sucht, gerät manchmal in absurde Situationen. Ein Selbstversuch.

Der Berater der Sparkassenfiliale in Düsseldorf wirkt überfordert. Die einfache Frage, was denn ein ETF sei - ein börsengehandelter Indexfonds -, kann er nicht beantworten. "Ich habe mein Leben lang nur Versicherungen verkauft", sagt der geschätzt 50-Jährige. Einige Tage zuvor hatten wir ihm unser Anlageziel und unseren finanziellen Spielraum per Mail mitgeteilt. Das Ziel: Er soll uns eine passende Anlageform empfehlen.Das Image der Bankberater ist mies. Mehr Verkäufer als Berater seien sie, wenig qualifiziert und von Vorgesetzten dazu getrieben, vor allem Provisionen hereinzuholen. Um Privatanleger vor undurchsichtigen Verträgen und unpassenden Produkten zu schützen, hat die Europäische Union die Vorschriften für die Anlage- und Wertpapierberatung mehrfach verschärft.

Um festzustellen, ob das etwas gebracht hat und ob die Banken aus ihren Fehlern gelernt haben, machen wir einen verdeckten Test, prüfen die Beratungsqualität verschiedener Geldhäuser. Alle bekommen vorab dieselben Informationen: Als Berufseinsteiger mit einem Jahresbruttoeinkommen von 18 000 Euro wollen wir monatlich 40 bis 80 Euro über fünf bis zehn Jahre lang sparen. Nicht auf einem Girokonto oder schlecht verzinsten Sparbuch, sondern sinnvoll und gewinnbringend. Als angebliche Anlageneulinge sind wir risikoscheu und legen Wert auf Sicherheit. Über Freunde hätten wir von ETFs erfahren und erhofften uns von den Beratern hilfreiche Auskünfte.

Das Ergebnis des Tests: Individuelle Kundenwünsche werden am Beratertisch zwar zur Kenntnis genommen, aber nur selten bei der Produktempfehlung beachtet.

Kundendaten zu wenig genutzt

Hier sieht Ralph Breuer, Experte für Kundenerfahrungen und -orientierung bei McKinsey, ein großes Defizit bei fast allen stationären Geldhäusern. "Momentan ist es eher so, dass Banken vor allem überlegen, welches Produkt sie als nächstes verkaufen können." Das müsste sich ändern, sollten sie gegenüber Direktbanken und Fintechs bestehen wollen. "Banken wissen durch unendliche Datenmengen viel über ihre Kunden. Das sollten sie für sich nutzen, um das nächste individuell passende Produkt zu empfehlen und nicht irgendeins."

Der Berater in Düsseldorf hat sich einen Kollegen zur Hilfe geholt, der sich angeblich besser mit Wertpapieren auskennen soll. Beide überfliegen mit uns die staatlich geförderte Riester- und Rürup-Rente - beide zu unflexibel und zu teuer für uns. Stattdessen empfehlen sie eine fondsgebundene Direktversicherung. Zwölf Jahre müssten wir einzahlen, unser Geld wäre für die gesamte Laufzeit an den Vertrag gebunden. Einfach mal auf die Einzahlungen für kleinere Anschaffungen zurückzugreifen, ist nicht möglich. Das ist ebenfalls unflexibel und daher keine Überlegung wert.

Als wir nach Alternativen, Kosten und konkreten Renditechancen fragen, sollen wir einen Folgetermin vereinbaren. Verschiedene Varianten würde man dann mit uns durchrechnen. Einfach so, das wird deutlich signalisiert, werde man das aber nur ungern machen: "Spätestens dann sollten Sie sich für ein Produkt entscheiden."

Druck aufbauen

Druck aufbauen, um Kunden zum Vertragsabschluss zu drängen, diese Methode kenne er, sagt Thomas Lang von der Verbraucherzentrale NRW. Der Bankfachwirt ist Experte für Geldanlageberatung. Er empfiehlt Gelassenheit. "Unterschreiben Sie nie sofort etwas, sondern nehmen Sie sich die Unterlagen mit und überdenken noch einmal alles. Sie sind zu keiner Entscheidung verpflichtet." Auch ihm legen wir unsere Anforderungen vor und machen eine 90-minütige Geldanlageberatung. Lang empfiehlt uns eine Liquiditätsreserve von zwei bis drei Nettogehältern auf einem kostengünstigen und solide verzinsten Tagesgeldkonto. 0,4 bis 0,5 Prozent Zinsen sollten es sein. Auch eine Berufsunfähigkeits- und Haftpflichtversicherung legt er uns als Basisabsicherung ans Herz. Diese lassen wir vorerst aber außen vor. Heute geht es uns um reine Anlageberatung. Eine private Rentenversicherung schließt er für uns als Berufseinsteiger aus. Die Laufzeit sei zu lang, und die Kosten seien zu hoch.

Mit Blick auf die bescheidenen 40 bis 80 Euro monatlich schlägt Lang einen ETF vor. "Sie können online ein kostenloses Depot eröffnen, oft gibt es sogar kostenlose Sparpläne. So können Sie schon mit kleinen Beträgen monatlich einen Kapitalstock aufbauen."

Ein aktiv gemanagter Fonds sei nicht das Richtige für uns, sagt er, die meisten Fondsmanager schnitten eben doch schlechter ab als ihr Vergleichsindex. Und dazu stecke die Fondsgesellschaft auch noch einen Teil unserer Rendite ein - unter dem Strich seien die Gebühren zu hoch, um mit kleinen Sparsummen sinnvoll Geld anzulegen. Mit Langs Ratschlägen gewappnet, gehen wir zum Folgetermin bei unserer ersten Bank.

Wieder sind beide Berater anwesend. Auf einem großen Bildschirm machen wir einen Finanzcheck und beantworten Fragen zu unserer finanziellen Situation. Bei unserer Risikobereitschaft ergibt sich Klasse zwei von fünf. Anschließend klärt man uns über vermögenswirksame Leistungen auf. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...