Junge Europäer sind angeblich zu faul, um rauszugehen. Daraus folgt: Der Absatz mancher Sportgeschäfte schrumpft. Doch das gilt nicht für die gesamte Branche. Vor allem online konzentrieren sich Kunden auf wenige Shops.

Outdoor, ist out - so sieht es zumindest der Branchenverband European Outdoor Group. Die junge Generation sei kaum noch vom Smartphone wegzubewegen: "Die erreichen wir mit unserer alten Nachricht: 'Geh raus, das wird toll, Du wirst es lieben' überhaupt nicht", sagte Arne Strate, Generalsekretär des Verbands, kürzlich der Deutschen Presse-Agentur. Nicht nur Wandern, Klettern oder Radtouren seien unpopulär, fast die Hälfte der Europäer ließe sich überhaupt nicht zu irgendeiner Aktivität motivieren. Also schlechte Zeiten für die Sportbekleidungsbranche? YouGov-Daten bieten ein etwas differenzierteres Bild.

Ja, Marken wie Jack Wolfskin werden heute spürbar weniger gekauft als noch vor drei Jahren. Einzelhandelsketten wie Karstadt Sports oder Intersport haben deutlich weniger Kunden. Das zeigen Verbraucherbefragungen, die wir täglich für unseren Markenmonitor BrandIndex durchführen. Aber unsere Daten zeigen auch die andere Seite der Medaille: steigende Kundenzahlen bei neuen Playern im Markt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...