Erst der AR-Chef kauft Deutsche Bank-Aktien für rund 1 Mio. Euro. Der Vorstand kündigt die gleiche Größe an, was noch nicht bestätigt ist. Schauen oder vertrauen? Das ist die augenblickliche Wette zum bekannten Thema Deutsche Bank. Sie müssen es am besten wissen, denn sie haben die Pläne erarbeitet und ihre Wirkungen durchgerechnet. Damit wird neben den Spekulationen auch ein Teil von realer Zuversicht greifbar. Handicap für den Kurs: Erst ab 8 Euro wird der Markt freier werden. Warum das so ist, ergibt sich wahrscheinlich noch in dieser Woche aus der Statistik der Shortseller.



