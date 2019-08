Von Margot Patrick

LONDON (Dow Jones)--Die britische Bank HSBC muss sich einen neuen CEO suchen: John Flint ist nach nur 18 Monaten an Konzernspitze zurückgetreten, wie die HSBC Holdings plc in der Nacht zum Montag überraschend mitteilte. Der Chef der Commercial-Banking-Sparte, Noel Quinn, werde die Verantwortlichkeiten von Flint vorübergehend übernehmen, während die Suche nach einem Nachfolger läuft.

Flint war bei seinem Amtsantritt der Spitzenkandidat des Aufsichtsrates und seine Bestellung zum CEO galt wegen seiner jahrzehntelangen Karriere bei der Bank als sichere Wahl. Flint hat während seiner Amtszeit nur wenige Änderungen an der Strategie der Bank vorgenommen.

Doch nicht alle kamen mit seiner zurückhaltenden Art zurecht, sagten einige Personen innerhalb der Bank. Der Aufsichtsrat habe entschieden, dass Flint gehen müsse, damit die HSBC mit den globalen Entwicklungen Schritt halten könne.

"Wir haben eine Entscheidung im gegenseitigen Einvernehmen getroffen", teilte Aufsichtsratschef Mark Tucker mit. "In einem zunehmend komplexen und herausfordernden globalen Umfeld hält der Vorstand eine Veränderung für notwendig, um die sich bietenden Chancen optimal zu nutzen."

Flint trete mit sofortiger Wirkung zurück, stehe aber zur Verfügung, um der Bank beim Führungswechsel zu unterstütze.

HSBC hat im vergangenen Jahr mehrere Top-Banker ersetzt, um die Performance von wichtigen Geschäftsbereichen verbessern.

Die Bank legte zudem Zahlen für das zweite Quartal vor. Der Nettogewinn stieg dank höherer Einnahmen in den drei Monaten auf 4,37 Milliarden US-Dollar, von 4,1 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Die Eigenkapitalquote Tier 1, ein Maß für die Kapitalstärke, stieg per Ende Juni auf 14,3 Prozent, ein Plus um 0,3 Prozentpunkte gegenüber dem Jahresende 2018.

Zudem kündigte HSBC dem Rückkauf von Aktien für bis zu 1 Milliarde Dollar an.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2019 00:59 ET (04:59 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.