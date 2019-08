The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.08.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0223204 WELLS FARGO 2019 BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0024220 WELLS FARGO 2019 FLR BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000BLB2VW7 BAY.LDSBK.IS.S.14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UA97 DZ BANK IS.A775 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4SQ2 HCOB ZSXK8 14/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4ST6 HCOB KUEN SZ14/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0YJM9 LBBW IHS FLOATER 14/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB8DJ5 NORDLB IS.S.1787 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1094677587 BNG BK 14/19 MTN BD01 BON NZD N

CA XFRA DE000HLB3TM4 LB.HESS.THR.CARRARA08I/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4Q85 LB.HESS.THR.CARRARA08J/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4RA1 LB.HESS.THR.CARRARA08K/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA US594918BN39 MICROSOFT 16/19 BD02 BON USD N