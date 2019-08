FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH6JM5 HCOB MZC 2 17/20 0.000 %

1N6 XFRA US65341B1061 NEXTERA ENERGY PTNS UTS 0.453 EUR

V1L XFRA US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP.DL-,01 0.811 EUR

AMT XFRA US87236Y1082 TD AMERITRADE HLDG DL-,01 0.270 EUR

98P XFRA US69349H1077 PNM RESOURCES INC. 0.261 EUR

ONK XFRA US6826801036 ONEOK INC. (NEW) DL-,01 0.802 EUR

MWZ XFRA US59156R1086 METLIFE INC. DL-,01 0.396 EUR

48E XFRA US29273V1008 ENERGY TRANSFER L.P. 0.275 EUR

C64 XFRA US16411Q1013 CHENIERE ENERGY PART.L.P. 0.550 EUR

DEVL XFRA SG1L01001701 DBS GRP HLDGS SD 1 0.196 EUR

ADG XFRA NL0000888691 AMG ADVANC.METAL.GR.EO-02 0.200 EUR

VB2 XFRA NL0000288918 VASTNED RETAIL N.V. EO 5 0.580 EUR

DSM2 XFRA NL0000009827 KONINKLIJKE DSM EO 1,50 0.770 EUR

THH XFRA MHY8564M1057 TEEKAY LNG PARTNERS UTS 0.171 EUR

XFRA US86765K1097 SUNOCO L.P. UTS 0.744 EUR

INN1 XFRA NL0011821202 ING GROEP NV EO -,01 0.240 EUR

2UP XFRA US9033181036 USD PARTNERS LP UTS 0.329 EUR

CM4 XFRA US12654A1016 CNX MIDSTREAM PART. UTS 0.348 EUR

5BS XFRA US8644821048 SUBURBAN PROPANE PART.UTS 0.541 EUR

XFRA DE000HLB4Q10 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08A/18 0.001 %

7MGC XFRA SG2F55990442 MAPLETREE N.ASIA COMM.T. 0.012 EUR

XFRA DE000HSH5XQ9 HCOB MZC 3 16/20 0.000 %

XFRA DE000HSH5XR7 HCOB MZC 4 16/26 0.001 %

3PXA XFRA MHY622674098 NAVIOS MARITIME PARTNERS 0.270 EUR