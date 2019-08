FRANKFURT (Dow Jones)--KKR ist mit seinem Übernahmeangebot für Aktien des Medienkonzern Axel Springer am Ziel: Bis zum Ende der Annahmefrist am 2. August 2019 wurde die Mindestannahmeschwelle von 20 Prozent überschritten, wie der Investor mitteilte. Zur genauen Höhe machte KKR noch keine Angaben. Die Frist war am 2. August um 24:00 Uhr ausgelaufen.

"Wir freuen uns, dass das attraktive Angebot von KKR angenommen wurde", sagte Springer-Finanzvorstand Julian Deutz. "Auch mit Blick auf die noch ausstehenden Angebotsbedingungen sind wir zuversichtlich, dass sie in den nächsten Monaten erfüllt werden können."

Vorstand und Aufsichtsrats des Unternehmens hatten den Aktionären die Annahme der Offerte in Höhe von 63 Euro empfohlen.

Springer hatte im Juni angekündigt, den Finanzinvestor mit an Bord zu nehmen und zusammen in digitale Geschäfte zu investieren, sowohl in journalistische als auch Rubrikenangebote. KKR will Springer von der Börse nehmen und hat sich zu einer Haltezeit von mindestens fünf Jahren verpflichtet.

Friede Springer und der ebenfalls am Konzern beteiligte Vorstandschef Mathias Döpfner wollen ihre Anteile behalten. Friede Springer kontrolliert 42,6 Prozent der Anteile, Döpfner 2,8 Prozent.

