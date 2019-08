flatex Morning-news Öl (WTI): Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI (West ...

Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI (West Texas Intermediate) im September-Kontrakt an der US-Terminbörse NYMEX, fiel in den letzten Tagen so stark wie seit vier Jahren nicht mehr. Die von der US-Administration angekündigten zusätzlichen Strafzölle auf chinesische Produkte im Volumen von 300 Mrd. US-Dollar erschweren die Verhandlungen zwischen Washington und Peking und könnten die Eskalationsspirale im Handelskonflikt nur weiter antreiben und somit die Weltkonjunktur erheblich belasten. Dieses Szenario stellt eine schwere Belastung für den Ölpreis dar.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Zwischenhoch des 11. Juli 2019 bei 60,93 US-Dollar bis zum letzten Verlaufstief des 01. August 2019 bei 53,59 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 56,39/57,26/58,12/59,20 und 60,93 US-Dollar. Die Unterstützungen kämen bei 53,59 US-Dollar, sowie bei den Projektionen von 52,52/51,85/50,79 und 49,05 US-Dollar in Betracht.

