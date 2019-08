Die erfolgreichste Internet-Modefirma war in der vergangenen Woche der Gewinner und konnte am Freitag diese Gewine nicht halten. Aus + 18 % wurden inzwischen + 9 %, aber die Frage lautet: Mit dem erweiterten Konzept von Zalando, Trendmarken ins Angebot aufzunehmen (z.B. Hugo Boss) hat Zalando die Chance, so eine Art Amazon zu werden. Das würde neue Größenordnungen in Kundenzahl und Umsatz bedeuten. 11 Mrd. Euro Marktwert sind viel. Zu viel oder doch zu wenig für die Phantasie?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.