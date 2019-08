Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Euro Futures Märkten am Freitag um 4,5K Kontrakte gefallen ist, was dem ersten Rückgang seit dem 22. Juli entspricht. Das Volumen ist nach zwei Tagen des Anstiegs gesunken und zwar um 69,4K Kontrakte. EUR/USD hat einen Widerstand bei 1,1160/80 Die Erholung des EUR/USD bleibt heute ...

