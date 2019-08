FRANKFURT (Dow Jones)--Swiss Re übernimmt im großen Stil geschlossene Versicherungsbestände der früheren Old Mutual in Großbritannien. Ihre Tochtergesellschaft Reassure zahlt 425 Millionen Pfund für etwa 200.000 Policen und Aktiva im Wert von 12 Milliarden Pfund. Verkäufer ist die in London ansässige Quilter plc, Rechtsnachfolgerin der von Old Mutual vor drei Jahren abgespaltenen Vermögensverwaltung in Großbritannien, wie aus einer Mitteilung von Swiss Re hervorgeht.

Der Kauf umfasst Old Mutual Wealth Life Assurance Limited und deren Tochtergesellschaft Old Mutual Wealth Pensions Trustees Limited mit etwa 300 Beschäftigten. Bis zum Jahresende soll er abgeschlossen sein. Anschließend beläuft sich das verwaltete Vermögen von Reassure auf 81 Milliarden Pfund.

Reassure verspricht sich aus dem Zukauf erhebliche Synergien und verbesserte Möglichkeiten, Liquidität zu generieren.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2019 02:38 ET (06:38 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.